Tesla vola in Borsa con rumors su uscita di Musk dal governo, poi smentiti

Tesla

(Teleborsa) -, società statunitense di veicoli elettrici fondata da Elon Musk, haa quota 282,76 dollari per azione, risultando il. A spingere gli acquisti è stato un articolo del sito Politico, sempre ben informato su quello che accade a Washington DC, secondo cui Trump ha detto a membri del suo gabinetto e ad altri contatti stretti che. Ciò ha contribuito a invertire i precedenti cali in Borsa, innescati quando Tesla ha segnalato un calo del 13% nelle consegne del primo trimestre, peggiore delle attese.Secondo Politico, ildi Musk e della sua iniziativa del Dipartimento per l'efficienza governativa, ma entrambi hanno deciso negli ultimi giorni che presto sarà il momento per Musk di tornare ai suoi business e assumere un ruolo di supporto. Trump ha incaricato il CEO di Tesla e SpaceX di guidare gli sforzi - attraverso il Dipartimento per l'efficienza del governo (DOGE) - per tagliare i fondi governativi e rimodellare la burocrazia federale.L'imminente uscita di Musk arriva mentre alcuni addetti ai lavori dell'amministrazione Trump e molti alleati esterni sono diventatie vedono sempre più il miliardario come un, una dinamica che è stata messa in netto risalto martedì quando un giudice conservatore sostenuto a gran voce da Musk ha perso la sua candidatura per un seggio alla Corte Suprema del Wisconsin per 10 punti.La transizione, hanno affermato gli addetti ai lavori, probabilmente corrisponderà alla, uno status speciale che lo esenta temporaneamente da alcune regole etiche e di conflitto di interessi. Si prevede che quel periodo di 130 giorni scada a fine maggio o inizio giugno.", ha commentato Karoline Leavitt, addetta stampa della Casa Bianca, riferendosi all'articolo di Politico. "Elon Musk e il Presidente Trump hanno entrambi dichiarato pubblicamente che Elon lascerà il servizio pubblico come dipendente governativo speciale quando il suo incredibile lavoro presso DOGE sarà completato", ha scritto su X. "", si è limitato a commentare Musk.