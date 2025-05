Wall Street chiude in ribasso, focus su dichiarazioni Fed e tagli fiscali Trump

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,27% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,39%, chiudendo a 5.940 punti. Leggermente negativo il(-0,37%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,4%).Sul fronte della politica monetaria,, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, ha detto che la politica monetaria è "attualmente ben posizionata" e che "ladel FOMC rimane appropriata".Dopo il declassamento del rating degli Stati Uniti da parte di, le preoccupazioni per l'aumento del debito statunitense rimangono al centro dell'attenzione, con il voto sulla radicalealla Camera dei Rappresentanti previsto per questa settimana.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,99%),(-0,76%) e(-0,59%).Tra i(+1,80%),(+1,18%),(+0,96%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,06%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,05%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,01%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+6,06%),(+4,63%),(+3,21%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,27%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,85%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,14%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,45 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 229K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 50,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 50,7 punti; preced. 50,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 50,6 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,02 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%).