Sky Italia, sanzioni per 4,2 milioni di euro da Antitrust. La società: convinti di nostra correttezza

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminatoin merito a, di cui ha vietato la continuazione. Secondo quanto riporta il bollettino dell'Antitrust, nel mirino sono finite "l'ingannevolezza delle comunicazioni sull'aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi TV"; l'applicazione dei suddetti aumenti "a offerte Tv di Now il cui claim ("finché non disdici") induceva a pensare che ne fossero escluse", e "la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l'attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese"."Siamodell'Autorità, perché arriva nonostante le azioni messe in campo da Sky con l'obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la trasparenza dei processi aziendali e di porre sempre il cliente al centro - ha subito risposto la società - Restiamoe valuteremo tutte le azioni necessarie nelle sedi più opportune".