Europa, boom di clienti transfrontalieri per i servizi di investimento

(Teleborsa) - Nel, ilcontavain 30 Stati membri dell'UE/SEE, che fornivano servizi a circa 10,5 milioni di clienti al dettaglio in altri Stati membri. È quanto emerge dal consueto report sul tema dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), secondo cui le imprese hanno inoltre segnalato di aver ricevuto un totale di circa 10.968 reclami da parte di clienti retail transfrontalieri.Rispetto al 2023, il mercato transfrontaliero dei servizi di investimento nell'UE/SEE ha registrato una diminuzione del 4% nel numero di imprese. Ile i reclami del 46%.È stata osservata unadi imprese con attività di investimento transfrontaliere in pochi paesi dell'UE, in linea con i risultati precedenti, con tre paesi che ospitavano circa la metà del numero di imprese che fornivano servizi nell'UE/SEE (181 su 370 imprese). In dettaglio, le società con sede aservivano l'86% di tutti i clienti al dettaglio UE/SEE che ricevevano servizi su base transfrontaliera (rispettivamente il 34%, il 24%, il 19% e il 9%).Due giurisdizioni non hanno segnalato alcuna società nazionale con attività transfrontaliera (Croazia, Romania), mentre altrehanno segnalatocon attività transfrontaliera (da 1 a 9 società ciascuna).Similmente al 2023, ledominano il mercato della fornitura transfrontaliera di servizi di investimento (59% società di investimento contro il 41% istituti di credito).Ledei servizi di investimento rappresentano complessivamente il 52% del numero totale di clienti al dettaglio che ricevono servizi dalle nuove imprese:(1,6 milioni di clienti),(1,5 milioni di clienti),(1,4 milioni di clienti) e(1 milione di clienti).Ilper impresa è di circa 28.000 clienti. Le prime cinque imprese, in termini di numero di clienti retail, che forniscono servizi transfrontalieri nell'UE/SEE hanno sede in Lituania, Cipro (2 imprese), Germania e Irlanda e servono ciascuna tra 700.000 e 2,6 milioni di clienti.