Europa, boom di clienti transfrontalieri per i servizi di investimento

(Teleborsa) - Nel 2024
, il mercato europeo dei servizi di investimento transfrontalieri
contava 370 imprese
in 30 Stati membri dell'UE/SEE, che fornivano servizi a circa 10,5 milioni di clienti al dettaglio in altri Stati membri. È quanto emerge dal consueto report sul tema dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), secondo cui le imprese hanno inoltre segnalato di aver ricevuto un totale di circa 10.968 reclami da parte di clienti retail transfrontalieri.
Rispetto al 2023, il mercato transfrontaliero dei servizi di investimento nell'UE/SEE ha registrato una diminuzione del 4% nel numero di imprese. Il numero di clienti al dettaglio è aumentato del 32%
e i reclami del 46%.
È stata osservata una concentrazione relativamente elevata
di imprese con attività di investimento transfrontaliere in pochi paesi dell'UE, in linea con i risultati precedenti, con tre paesi che ospitavano circa la metà del numero di imprese che fornivano servizi nell'UE/SEE (181 su 370 imprese). In dettaglio, le società con sede a Cipro, Lituania, Germania e Irlanda
servivano l'86% di tutti i clienti al dettaglio UE/SEE che ricevevano servizi su base transfrontaliera (rispettivamente il 34%, il 24%, il 19% e il 9%).
Due giurisdizioni non hanno segnalato alcuna società nazionale con attività transfrontaliera (Croazia, Romania), mentre altre diciotto giurisdizioni
hanno segnalato meno di dieci società
con attività transfrontaliera (da 1 a 9 società ciascuna).
Similmente al 2023, le società di investimento
dominano il mercato della fornitura transfrontaliera di servizi di investimento (59% società di investimento contro il 41% istituti di credito).
Le quattro principali destinazioni
dei servizi di investimento rappresentano complessivamente il 52% del numero totale di clienti al dettaglio che ricevono servizi dalle nuove imprese: Germania
(1,6 milioni di clienti), Francia
(1,5 milioni di clienti), Spagna
(1,4 milioni di clienti) e Italia
(1 milione di clienti).
Il numero medio di clienti transfrontalieri
per impresa è di circa 28.000 clienti. Le prime cinque imprese, in termini di numero di clienti retail, che forniscono servizi transfrontalieri nell'UE/SEE hanno sede in Lituania, Cipro (2 imprese), Germania e Irlanda e servono ciascuna tra 700.000 e 2,6 milioni di clienti.(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)