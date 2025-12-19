Milano 14:38
Cy4Gate, Intermonte alza il target price con la ripresa che prende slancio

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 9,10 euro per azione (dai precedenti 7,40 euro) il target price su Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che l'esercizio 2025 segna un anno cruciale per Cy4Gate, trainato da un forte apporto di ordini e da una completa riorganizzazione interna, che include un rafforzamento della governance. Questi sviluppi rappresentano una chiara inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, supportando un miglioramento delle guidance e una migliore visibilità in vista del 2026.

Intermonte mantiene invariate le stime, ma aumenta il TP ipotizzando che i continui progressi nella riorganizzazione e il costante slancio degli ordini possano determinare un ulteriore re-rating. Ulteriori upside potrebbero derivare da una maggiore penetrazione tra i clienti aziendali e dall'aggiudicazione di nuovi contratti nel settore della difesa.
