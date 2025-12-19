Cy4Gate, Intermonte alza il target price con la ripresa che prende slancio

Cy4Gate

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 7,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che l'esercizio 2025 segnaper Cy4Gate, trainato da un forte apporto di ordini e da una completa riorganizzazione interna, che include un rafforzamento della governance. Questi sviluppi rappresentano una chiara inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, supportando un miglioramento delle guidance e una migliore visibilità in vista del 2026.Intermonte mantiene, ma aumenta il TP ipotizzando che i continui progressi nella riorganizzazione e il costante slancio degli ordini possano determinare un ulteriore re-rating. Ulteriori upside potrebbero derivare da una maggiore penetrazione tra i clienti aziendali e dall'aggiudicazione di nuovi contratti nel settore della difesa.