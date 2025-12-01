Investindustrial, investimento in Kaleon tramite fondo Special Opportunities

(Teleborsa) - Investindustrial
, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha precisato che l'investimento in Kaleon
, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, è avvenuto tramite Special Opportunities Compartment SICAV-RAIF
, un fondo di investimento parte del gruppo Investindustrial e gestito in modo indipendente dalle sue attività di fondi di private equity.
Investindustrial, tramite Special Opportunities Compartment SICAV-RAIF che investe principalmente in società quotate, ha agito come uno degli Anchor Investors
nel contesto dell'IPO di Kaleon
.