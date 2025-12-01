Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 17:42
25.365 -0,27%
Dow Jones 17:42
47.516 -0,42%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Investindustrial, investimento in Kaleon tramite fondo Special Opportunities

Finanza
(Teleborsa) - Investindustrial, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha precisato che l'investimento in Kaleon, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, è avvenuto tramite Special Opportunities Compartment SICAV-RAIF, un fondo di investimento parte del gruppo Investindustrial e gestito in modo indipendente dalle sue attività di fondi di private equity.

Investindustrial, tramite Special Opportunities Compartment SICAV-RAIF che investe principalmente in società quotate, ha agito come uno degli Anchor Investors nel contesto dell'IPO di Kaleon.
