Corte dei conti:" Economia Ue resiliente. Nel 2024 crescita Italia +0,7%"

(Teleborsa) - Nel 2024 l'economia dell'Unione europea si dimostra resiliente nonostante il contesto internazionale, con una crescita dell'1%, pur tra marcate differenze tra Paesi. Per l'Italia la crescita si attesta allo 0,7%, con un debito in aumento al 134,9% del Pil. Secondo i dati 2024 della Commissione europea, i versamenti italiani al bilancio Ue ammontano a 15,7 miliardi di euro, mentre gli accrediti raggiungono 22,4 miliardi, di cui 9,4 da Next Generation Eu. Un saldo positivo proprio grazie a queste risorse. È quanto evidenzia lanellaapprovata dalla Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali con Delibera n. 14/2025.Laspecifica la magistratura contabile, mostracon livelli di spesa e impegno inferiori ai cicli precedenti. I programmi Interreg rilevano capacità progettuale, pur persistendo difficoltà nell'attivare sinergie con altri fondi europei.Laconferma il suo ruolo centrale, ma permangono criticità nella capacità di spesa dei fondi rurali e nella coerenza degli interventi nei territori più fragili. Per la politica marittima e della pesca,(Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) 2021-2027 mostra ritardi legati alla sovrapposizione tra cicli e alla selezione dei progetti.Sul fronte dellai dati evidenziano un aumento degli importi da recuperare (31,6 milioni di euro, rispetto ai 21,1 del 2023). Resta prioritario il rafforzamento della capacità amministrativa e della qualità della spesa., conclude la Corte, consiste nel coniugare le nuove priorità europee con le esigenze allocative del bilancio, perseguendo al contempo la sostenibilità del debito.