Giocamondo Study chiude il 2025 con ricavi e utili in crescita: proposto dividendo a 0,06 euro

(Teleborsa) - Giocamondo Study
, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vacanze studio, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio
e il bilancio consolidato
al 30 settembre 2025, chiudendo l’esercizio con una crescita a doppia cifra
dei ricavi
e una forte generazione di cassa operativa
.
A livello consolidato, il Gruppo ha registrato ricavi
delle vendite pari a 26,1 milioni di euro
e un valore della produzione di 26,5 milioni. L’EBITDA si è attestato a 2,35 milioni di euro
, con un margine di circa il 9%, mentre il risultato netto è stato positivo per 1,3 milioni di euro. La struttura finanziaria risulta solida, con una cassa netta pari a 7,5 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato di 7,1 milioni.
La capogruppo
Giocamondo Study ha chiuso l’esercizio con ricavi per 25,7 milioni di euro
, in crescita del 12,1% rispetto al 2024, ed un EBITDA di 2,3 milioni (+9,1%). Il risultato netto
si è attestato a 1,44 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, mentre la cassa netta è salita a 7,6 milioni, in forte miglioramento rispetto ai 3,8 milioni del 2024.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo
di 0,06 euro per azione
, con stacco cedola previsto il 9 febbraio 2026 e pagamento l’11 febbraio 2026.
Nel corso del 2025 la società ha completato la quotazione in Borsa e avviato l’espansione internazionale
, con la costituzione della JoStudy US Corp. a New York e l’ingresso nel mercato spagnolo. Per il futuro, il Gruppo conferma una strategia focalizzata su sviluppo internazionale, ampliamento dell’offerta e crescita per linee esterne (M&A), facendo leva su una solida capacità di generazione di cassa e su un indebitamento contenuto.