Giocamondo Study chiude il 2025 con ricavi e utili in crescita: proposto dividendo a 0,06 euro
(Teleborsa) - Giocamondo Study, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vacanze studio, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 settembre 2025, chiudendo l’esercizio con una crescita a doppia cifra dei ricavi e una forte generazione di cassa operativa .

A livello consolidato, il Gruppo ha registrato ricavi delle vendite pari a 26,1 milioni di euro e un valore della produzione di 26,5 milioni. L’EBITDA si è attestato a 2,35 milioni di euro, con un margine di circa il 9%, mentre il risultato netto è stato positivo per 1,3 milioni di euro. La struttura finanziaria risulta solida, con una cassa netta pari a 7,5 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato di 7,1 milioni.

La capogruppo Giocamondo Study ha chiuso l’esercizio con ricavi per 25,7 milioni di euro, in crescita del 12,1% rispetto al 2024, ed un EBITDA di 2,3 milioni (+9,1%). Il risultato netto si è attestato a 1,44 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, mentre la cassa netta è salita a 7,6 milioni, in forte miglioramento rispetto ai 3,8 milioni del 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione, con stacco cedola previsto il 9 febbraio 2026 e pagamento l’11 febbraio 2026.

Nel corso del 2025 la società ha completato la quotazione in Borsa e avviato l’espansione internazionale, con la costituzione della JoStudy US Corp. a New York e l’ingresso nel mercato spagnolo. Per il futuro, il Gruppo conferma una strategia focalizzata su sviluppo internazionale, ampliamento dell’offerta e crescita per linee esterne (M&A), facendo leva su una solida capacità di generazione di cassa e su un indebitamento contenuto.
