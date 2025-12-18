Giocamondo Study chiude il 2025 con ricavi e utili in crescita: proposto dividendo a 0,06 euro

Giocamondo Study

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vacanze studio, ha approvato ile ilal 30 settembre 2025, chiudendo l’esercizio con unadeie una forte generazione diA livello consolidato, il Gruppo ha registratodelle vendite pari ae un valore della produzione di 26,5 milioni. L’EBITDA si è attestato a, con un margine di circa il 9%, mentre il risultato netto è stato positivo per 1,3 milioni di euro. La struttura finanziaria risulta solida, con una cassa netta pari a 7,5 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato di 7,1 milioni.LaGiocamondo Study ha chiuso l’esercizio con ricavi per, in crescita del 12,1% rispetto al 2024, ed un EBITDA di 2,3 milioni (+9,1%). Ilsi è attestato a 1,44 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, mentre la cassa netta è salita a 7,6 milioni, in forte miglioramento rispetto ai 3,8 milioni del 2024.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di undi, con stacco cedola previsto il 9 febbraio 2026 e pagamento l’11 febbraio 2026.Nel corso del 2025 la società ha completato la quotazione in Borsa e avviato l’, con la costituzione della JoStudy US Corp. a New York e l’ingresso nel mercato spagnolo. Per il futuro, il Gruppo conferma una strategia focalizzata su sviluppo internazionale, ampliamento dell’offerta e crescita per linee esterne (M&A), facendo leva su una solida capacità di generazione di cassa e su un indebitamento contenuto.