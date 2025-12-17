Giocamondo Study chiude l’esercizio al 30 settembre 2025 con forte cassa operativa e dividendo

(Teleborsa) - Giocamondo Study
, PMI innovativa di Ascoli Piceno, tra i principali operatori nel settore vacanze studio per ragazzi, ha chiuso l’esercizio 2025 con un Valore della produzione
consolidato pari a Euro 26,5 milioni e ricavi delle vendite per Euro 26,1 milioni, includendo un primo contributo delle società controllate pari a complessivi Euro 0,5 milioni.
L’Ebitda
consolidato al 30 settembre 2025 si è attestato a Euro 2,35 milioni, con un’incidenza sul fatturato pari a circa il 9%, mentre l’Ebit è pari a euro 1,9 milioni.
Il risultato netto
consolidato al 30 settembre 2025 è positivo per Euro 1,31 milioni. La cassa netta dell’esercizio 2025 è pari a euro 7,5 milioni.
Il patrimonio netto consolidato (mezzi propri) al 30 settembre 2025 è pari a Euro 7,1 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Giocamondo Study ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo
unitario a valere sul Bilancio 2025 pari a Euro 0,06 per ciascuna azione che ne avrà diritto. In caso di approvazione, sono state previste le seguenti date: 09/02/2026 data di stacco della cedola; 10/02/2026 data di legittimazione al pagamento (record date); 11/02/2026 data di pagamento del dividendo.Stefano De Angelis, Presidente e Amministratore Delegato di Giocamondo Study
, ha commentato: "L’esercizio 2025 rimarrà nella storia di Giocamondo Study perché è coinciso con la quotazione in Borsa, un passaggio fondamentale per la crescita
e il posizionamento del Gruppo e una leva che ci consentirà di accelerare i nostri piani di crescita in Italia e nel mondo, come hanno dimostrato la recente apertura a New York e l’approdo in Spagna. I risultati del 2025 sono molto confortanti
, anche perché ci vedono progredire finanziariamente e aumentare la nostra solidità patrimoniale. Siamo attenti alle dinamiche globali del nostro settore e questo ci ha consentito nel 2025 di performare meglio del mercato di riferimento, grazie ad un’offerta integrata, tecnologicamente evoluta e attenta ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie. Le strategie di crescita a cui stiamo lavorando, sono convinto ci consentiranno di poter ulteriormente rafforzare il nostro posizionamento di mercato in Italia e all'estero".