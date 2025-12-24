Penisola Iberica, Safety21 sceglie ITE

(Teleborsa) -annuncia lacon– Integración Tecnológica Empresarial, che diventa distributore esclusivo delle soluzioni di Enforcement relative aiL’accordo - spiega la nota -rasparente e sostenibile già consolidato in Italia anche nei mercati iberici.con questa collaborazione rafforza la propria presenza europea nel campo della sicurezza stradale, portando nei mercati iberici un modello tecnologico già riconosciuto in Italia per efficacia e trasparenza. L’obiettivo è condividere un approccio in cui l’innovazione è al servizio delle persone e delle istituzioni, utilizzando la tecnologia allo stato dell’arte del nostro Gruppo. In particolare, i dispositivi connessi G.U.A.R.D.I.U.M., iCam3D e tutta la linea di rilevamento Velocar, gestiti tutti tramite la piattaforma cloud TitanO", diceCEO, Gruppo Safety21.“Questo accordo rappresenta una tappa importante nel processo di internazionalizzazione di Safety21. Grazie alla collaborazione con ITE, potremo offrire anche a Spagna e Portogallo soluzioni digitali integrate per la gestione della mobilità e della sicurezza stradale", sottolinea, Country Manager Spain & Portugal, Safety21“Siamo orgogliosi di firmare questa collaborazione con Safety21, un’azienda che condivide con noi la visione di un futuro più sicuro e tecnologicamente avanzato. Insieme vogliamo supportare le amministrazioni iberiche nel miglioramento della sicurezza e dell’efficienza urbana", dichiarCEO, ITE“La sinergia tra le competenze tecnologiche di ITE e l’esperienza consolidata di Safety21 nel campo della sicurezza stradale consentirà di introdurre modelli più intelligenti di gestione dei dati e delle infrazioni, a beneficio delle comunità locali", affermaBusiness Unit Intelligence Director, ITE