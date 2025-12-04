Premia Finance vende l'intero 51% detenuto in Prestito Più con una minusvalenza

Premia Finance

(Teleborsa) -, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Cessione del Quinto, ha sottoscritto un, ritenuta non più coerente con gli indirizzi strategici e gli obiettivi industriali del gruppo.L'accordo prevede che la dismissione si realizzi per il tramite di una, avente ad oggetto, da una parte, la partecipazione del 51% detenuta dalla società nel capitale sociale di Prestito Più, che verrà ceduta da Premia Finance a Costa Marras, e, dall'altra parte, 61.840 azioni Premia Finance di proprietà di Costa Marras, che verranno cedute da quest'ultimo a Premia Finance stessa.Ai fini della determinazione dei valori rilevanti per la permuta, quale parametro di riferimento per la partecipazione Premia Finance è stato considerato il prezzo delle azioni Premia Finance rilevato alla data di ieri a chiusura mercati, pari a 0,705 euro per ciascuna azione Premia (per un), mentre la partecipazione Prestito Più è stata valorizzata sulla base di una perizia resa da un esperto indipendente, che ha indotto le parti dell'accordo a definire un, da corrispondere da parte di Costa Marras alla società.In virtù dell'operazione, la società registrerà una, ma sarà in grado di evitare significativi interventi di adeguamento organizzativo e gestionale di Prestito Più e ulteriori investimenti in risorse umane, sistemi e processi in un'ottica di effettiva integrazione e rilancio dell'operatività della società, che comporterebbero per Premia Finance oneri finanziari e gestionali non proporzionati alla redditività attuale e prospettica di Prestito Più.