Premia Finance, perfezionata la dismissione della partecipazione in Prestito Più

Premia Finance

(Teleborsa) -, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Cessione del Quinto, ha comunicato che si èl'operazione di permuta con conguaglio, finalizzata alla, già socio di Prestito Più, ha impartito alla banca depositaria le necessarie disposizioni affinché venga eseguito il trasferimento in favore della società di 61.840 azioni ordinarie Premia Finance. Contestualmente, Premia Finance ha trasferito a Costa Marras la partecipazione del 51% detenuta nel capitale sociale di Prestito Più.La permuta è avvenuta sulla base di valori determinati da apposita perizia indipendente, con previsione di un conguaglio in denaro a favore di Premia Finance pari a 45.000 euro, di cui 24.000 euro sono stati da Costa Marras corrisposti in data odierna, mentre i restanti 21.000 euro verranno dallo stesso corrisposti entro la data del 31 maggio 2026. A garanzia deldel conguaglio è stato costituito un pegno sulla partecipazione detenuta da Agostino Costa Marras in Prestito Più del valore nominale di 21.000 euro, che rimarrà fermo e impregiudicato fino alla definitiva estinzione del debito.