Operazione Hype: Banca Ifis realizza 85 milioni e rafforza il CET1 ratio

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Banca Ifis rende noto che, il 9 dicembre 2025, è stato sottoscritto il contratto di cessione dell’intera partecipazione detenuta da illimity Bank in Hype a favore di Banca Sella.

L’offerta, si legge nella nota, prevede un corrispettivo economico pari a 85 milioni di euro. Con l’operazione Banca Ifis ottiene un beneficio patrimoniale stimato in circa 55 bps in termini di CET1 ratio.

L’operazione resta sospensivamente condizionata all’ottenimento delle autorizzazioni normative da parte del Gruppo Sella, previste per inizio 2026.
