Operazione Hype: Banca Ifis realizza 85 milioni e rafforza il CET1 ratio

(Teleborsa) - Banca Ifis
rende noto che, il 9 dicembre 2025, è stato sottoscritto il contratto di cessione
dell’intera partecipazione detenuta da illimity Bank in Hype a favore di Banca Sella.
L’offerta, si legge nella nota, prevede un corrispettivo economico
pari a 85 milioni di euro. Con l’operazione Banca Ifis ottiene un beneficio patrimoniale
stimato in circa 55 bps in termini di CET1 ratio
.
L’operazione resta sospensivamente condizionata all’ottenimento delle autorizzazioni normative da parte del Gruppo Sella, previste per inizio 2026.