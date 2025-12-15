BPER, Standard Ethics alza il rating ESG a "EEE-"

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha(SER) dia "" dal precedente "EE+" con outlook "Positivo". Si tratta dell'ottavo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Nel 2025, BPER ha avviato il progetto di fusione per incorporazione dinella struttura societaria. L'operazione si inserisce nell'ottica di rafforzare laLato(E), si è registrata l'adozione di nuovi target energetici e di decarbonizzazione dei portafogli, in linea con le direttive del nuovo Piano Industriale 2024-2027. Anche l'area(S) è stata rafforzata con la definizione della nuova Policy in materia di Diversità, Equità e Inclusione e supportata da progetti e certificazioni dedicati.Iniziative specifiche in tema di cybersecurity e digitalizzazione hanno rafforzato la(G) ESG della Banca che - coadiuvata dalla funzione dedicata - conferma il proprio impegno nell'osservare i principi di Sostenibilità promossi da Onu, Ocse e Ue. Si auspica il raggiungimento della parità di genere nel Consiglio di Amministrazione.