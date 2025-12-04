Personale Ata, Anief: “Chiesto al ministero di rivedere procedura di assegnazione candidati”

"Ritorniamo sulle posizioni economiche del personale ATA
. Ricordo che, con la nota 215456 del 29 novembre, il Ministero ha rinviato la data delle prove finali
– anzi, le date della prova finale di valutazione – che erano inizialmente previste per i giorni dal 15 al 19 dicembre 2025". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Alle nostre richieste, perché con forza abbiamo chiesto al Ministero di rivalutare questa procedura di assegnazione dei candidati alle sedi
, non era ammissibile che i candidati facessero centinaia di chilometri per raggiungere la sede d’esame. Tuttavia, nel contesto, abbiamo anche chiesto che tali prove non venissero procrastinate a lungo, per il semplice motivo che, vista la vigenza del contratto 19/21 da oltre due anni, è arrivato il momento per tale personale di ricevere in busta paga la agognata posizione economica
", conclude Cavallini.
"