Contro caro alloggi studenti: +60% borse studio dai Collegi Universitari di Merito

(Teleborsa) - Studiare lontano da casa comporta un, aggravato dall’aumento dei canoni di locazione (+inflazione dal 2022) e da una domanda di alloggi che supera l’offerta disponibile. In questo contesto, i, una rete di 57 strutture d’eccellenza in 18 città italiane, siindipendentemente dalle condizioni economiche di partenza.Secondo lo studio "" realizzato dal, tra il 2017/18 e il 2021/22 le borse a copertura parziale della retta sono. Anche i contributi per la copertura totale delle rette sono aumentati, passando da 2 a 3,5 milioni (+81%).Oltre a questi investimenti, icome le borse INPS destinate ai figli di dipendenti pubblici. Grazie a questo sostegno, il costo della vita per uno studente in Collegio risulta spesso inferiore rispetto al mercato immobiliare privato, considerando anche i servizi aggiuntivi offerti. A Roma, ad esempio, il costo medio di una stanza singola è di 505 euro, mentre l’offerta dei Collegi si attesta a 392 euro (-22%). Analoghi risparmi si riscontrano a Padova (-23%) e Napoli (-29%), mentre differenze ancora maggiori si registrano a Brescia e Torino (-49%), Perugia (-50%), Cagliari e Verona (-53%), e Bari (-63%). Milano fa eccezione, con una situazione di sostanziale allineamento (645euro contro 687 euro).Oggi i Collegi di Merito accolgonoL’ammissione si basa su criteri di merito che valutano il percorso accademico, le motivazioni personali e l’impegno extrascolastico. Gli studenti aderiscono a un progetto formativo personalizzato che si integra al percorso universitario, con attività di orientamento, tutorato, corsi di sviluppo personale, esperienze internazionali e iniziative culturali e sociali volte a potenziare competenze tecniche e trasversali.I Collegi, riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (D.M. 672/16), rappresentano quindi non solo una soluzione abitativa di qualità, ma anche un vero e proprio ambiente di crescita personale e professionale.L’espansione dei Collegi si inserisce in un quadro più ampio di crescita delle iscrizioni universitarie. Dopo un calo registrato tra il 2010/11 e il 2015/16, il numero degli iscritti è tornato a salire, raggiungendo circa 1,7 milioni nel 2023/24.a conferma dell’attrattività crescente dei centri universitari urbani post-pandemia. Anche i dati sulle immatricolazioni mostrano una tendenza positiva, con circa 310.000 nuove iscrizioni nell’anno accademico in corso."I Collegi Universitari di Merito sono una delle eccellenze del sistema accademico italiano e svolgono una funzione centrale di ascensore sociale", dichiara- "Il loro valore non si esaurisce nell’offrire una soluzione residenziale di alta qualità: gli studenti hanno accesso a molteplici servizi in un ambiente comunitario che permette di realizzare un’esperienza originale capace di accrescere le capacità relazionali e la convivenza tra culture differenti. Come Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, siamo convinti cheper rinnovare la didattica e per incrementare il diritto allo studio. Consentire ai giovani, a chi è motivato e capace, l’eguaglianza delle opportunità e l’accesso agli studi universitari e ad una formazione qualificata e orientata al lavoro, sono sia un principio costituzionale, sia una leva per creare una società dinamica e con forte mobilità".