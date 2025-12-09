La Fondazione RUI approda a Palermo: il Collegio di Merito RUME aprirà dal 2025-2026

(Teleborsa) - Laamplia la, assumendo la gestione dela partire dall’a.a. 2025-2026.ha dichiarato: "Siamo molto felici di arricchire la nostra rete di Collegi con. Amiamo dire che le nostre Residenze sono ‘’ per tutti i nostri Residenti. Così sarà perAbbiamo deciso di investire proprio in questa città per diverse ragioni tra le quali la volontà di dare continuità al progetto educativo che da anni il Collegio RUME coltiva sul territorio; ampliare il lavoro di formazione di giovani studenti universitari in diversi territori italiani; proseguire la nostra azione di sostenibilità sociale per valorizzare il territorio della Sicilia in termini di crescita e formazione, anche attraverso le borse di studio che ogni anno destiniamo ai nostri ragazzi più meritevoli".La Fondazione RUI, è oggi già presente con, e con Palermo si arricchisce di una nuova realtà che amplia la presenza delle Residenze RUI su tutta la penisola, partendo da Milano e Roma, passando per Genova e Bologna, fino ad arrivare a Trieste e Palermo.La Fondazione RUI nelle proprie residenze universitarieSi tratta di Collegi di Merito che fanno parte della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito - CCUM riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e Ricerca e sono membri di EucA (European University College Association). Il Collegio RUME, finora gestito dall’Associazione, è unI Collegi della Fondazione RUIe si caratterizzano per un progetto formativo personalizzato.Nell’ultimo anno accademico i Collegi RUIdi ogni facoltà che non solo hanno ricevuto vitto e alloggio, ma molte occasioni di formazione e crescita per valorizzare appieno gli anni di studio, scoprire e sviluppare i propri talenti, divenire professionisti capaci e soprattutto persone in grado di ‘lasciare traccia’ un domani nella famiglia e nella società.I Collegi della Fondazione RUI offrono a ciascun residente unIl progetto si realizza attraverso la relazione a tu per tu con i formatori, una comunità di senso nella quale vivere, percorsi strutturati interdisciplinari e integrativi rispetto al corso di studi.Oggi la Fondazione RUI conta su una vasta rete degli Alumni (ex residenti) cheai quali si aggiungeranno negli anni anche le future Alumnae RUME.