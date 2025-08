Intermarine consegna la nuova SNAV POLARIS

Immsi

(Teleborsa) -, società controllata dal Gruppo industriale(Gruppo MSC) la, unità High Speed Craft (HSC) di ultimissima generazione a ridotto impatto ambientale che potenzierà i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.Progettata dal, SNAV POLARIS, della lunghezza di 58,20 metri come la gemella SNAV SIRIUS, già consegnata a luglio dello scorso anno, racchiude il meglio dell’ingegneria navale italiana, frutto di anni di studio e dell’applicazione di tecnologie industriali di avanguardia. Pensata per offrire un’, la nave è un concentrato di modernità che guarda al futuro del trasporto marittimo, rappresentando un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità.La, unitamente al miglioramento dei servizi per il cliente sono da sempre, con la consegna della seconda unità High Speed Craft,ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale. SNAV POLARIS è quindi la nuova conferma dell’impegno di Intermarine a proseguire nel segmento del trasporto passeggeri segnando un importante risultato per il territorio di Messina, continuando a contribuire così allo sviluppo del tessuto economico-sociale del Mezzogiorno