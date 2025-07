Intermarine (Immsi) si aggiudica bando Capitanerie di Porto, valore 130 milioni

IMMSI

(Teleborsa) - Intermarine (Gruppo industriale) – leader nella progettazione e costruzione di Unità navali destinate alla Seabed Surveillance e al controllo delle zone costiere – si è aggiudicata il bando di gara emesso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera del valore potenziale di 130 milioni di euro per la, che andranno a rinforzare le capacità di intervento e di ricerca e soccorso marittimo della Capitaneria diPorto.Il, spiega una nota, che sarà firmato presumibilmente entro la prima settimana di settembre a valle dell’espletamento delle procedure tecnico-amministrative previste dal disciplinare di gara, prevede l’avvio immediato della costruzione della prima unità della classe, mentre le successive 9 unità seguiranno il meccanismo delle opzioni fino al completamento di una flotta di 10 unità navali.Ildi nuove acquisizioni è inquadrato nel Programma Nazionale Border Management Visa Instrument (BMVI) 2021-2027, che ha lo scopo di garantire una gestione integrata delle frontiere europee, assicurando un elevato livello di sicurezza interna dell'Unione e, al contempo, tutelare la libera circolazione al suo interno.Le unità andranno quindi a rafforzare e consolidare le fondamentali e importanti capacità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, rinnovando una delle linee operative navali che, per dimensioni e versatilità d’impiego, rappresenta una componente essenziale di un segmento ad alto impatto e impiego operativo., ha commentato: “L’aggiudicazione del bando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera rappresenta un importante risultato perad alto contenuto tecnologico ed in grado di esprimere elevati livelli di capacità operative. È il consolidamento dello storico rapporto di fiducia che ci lega al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Poter rinnovare tale collaborazione in occasione del 160° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, cui rivolgo le mie più vive congratulazioni, rappresenta per noi un ulteriore motivo di orgoglio".