Separazione carriere, AIGA aderisce al coordinamento referendario promosso dall’OCF

(Teleborsa) -ha aderito alpromosso dall’tra magistrati giudicanti e requirenti. L’annuncio è stato formalizzato in occasione della conferenza stampa convocata dall’OCF cui ha partecipato il presidente di AIGAdell’Organismo Congressuale Forense, che rappresenta un passo fondamentale per costruire unin vista della consultazione referendaria. La giovane avvocatura saràportando il proprio contributo per illustrare ai cittadini le ragioni di unaper la piena attuazione del giusto processo", ha affermato il presidente di AIGA.La posizione dell'associazione dei giovani avvocati "si fonda sulla convinzione che laordinamentale tra giudici e pubblici ministeri rappresenti l’effettiva. In questa prospettiva, ilillustra in modo chiaro come la separazione delle carriere possa rafforzare il contraddittorio, l’equidistanza delle parti e la terzietà del giudice, elementi essenziali di un”.Per il presidente Terzo, ile con le altre realtà rappresentative dell’avvocatura costituirà ", rigoroso e prevalentemente tecnico, che eviti letture ideologiche e contrapposizioni tra istituzioni. Obiettivo condiviso è mettere i cittadini nelle condizioni di compiere una scelta informata e consapevole, innalzando la qualità della giurisdizione e rafforzando la fiducia nel sistema giustizia".