Separazione carriere, AIGA aderisce al coordinamento referendario promosso dall’OCF

(Teleborsa) - L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA)
ha aderito al coordinamento referendario
promosso dall’Organismo Congressuale Forense sulla Separazione delle carriere
tra magistrati giudicanti e requirenti. L’annuncio è stato formalizzato in occasione della conferenza stampa convocata dall’OCF cui ha partecipato il presidente di AIGA Luigi Bartolomeo Terzo
.
"Accogliamo con grande favore l’iniziativa
dell’Organismo Congressuale Forense, che rappresenta un passo fondamentale per costruire un percorso condiviso e partecipato
in vista della consultazione referendaria. La giovane avvocatura sarà in prima linea,
portando il proprio contributo per illustrare ai cittadini le ragioni di una riforma che consideriamo cruciale
per la piena attuazione del giusto processo", ha affermato il presidente di AIGA.
La posizione dell'associazione dei giovani avvocati "si fonda sulla convinzione che la distinzione
ordinamentale tra giudici e pubblici ministeri rappresenti l’effettiva attuazione dell’articolo 111 della Costituzione
. In questa prospettiva, il manifesto dell’Associazione 'Separare per Unire'
illustra in modo chiaro come la separazione delle carriere possa rafforzare il contraddittorio, l’equidistanza delle parti e la terzietà del giudice, elementi essenziali di un processo giusto ed equilibrato
”.
Per il presidente Terzo, il coordinamento con l’OCF
e con le altre realtà rappresentative dell’avvocatura costituirà "l’occasione per promuovere un confronto aperto
, rigoroso e prevalentemente tecnico, che eviti letture ideologiche e contrapposizioni tra istituzioni. Obiettivo condiviso è mettere i cittadini nelle condizioni di compiere una scelta informata e consapevole, innalzando la qualità della giurisdizione e rafforzando la fiducia nel sistema giustizia".