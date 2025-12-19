A2A, Gi Group e Mobilita Its Academy: corso di formazione per acquisire competenze orientate a transizione energetica

A2A

(Teleborsa) - Per contribuire a rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle sfide legate alla transizione energetica,secondo operatore italiano nella generazione di energia da fonti rinnovabili,prima agenzia italiana per il lavoro, eAcademy promuovono il percorso “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” (IFTS) per specialisti in conduzione di impianti termici.% di energia green entro il 2030 porterà alla creazione di oltre 250.000 posti di lavoro[1]. Quota destinata a crescere se si considera che, entro il 2029, 2,4 milioni di assunzioni richiederanno competenze legate all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale[2]. La diffusione di un know how fortemente orientato all’innovazione tecnologica e alla transizione energetica come quello offerto dal corso IFTS è quindi fondamentale per rispondere ai nuovi scenari.rivolto ai giovani tra 18-24 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, consentirà di formare 12 nuovi professionisti con opportunità di inserimento in realtà come A2A. Durante i 12 mesi verranno approfondite diverse tematiche legate ai pilastri della transizione green, come ad esempio la combustione, i generatori di vapore, le pompe di calore e sistemi di raffreddamento, i sistemi elettrici, fino ai principali ambiti della strumentazione, automazione e della gestione delle sale di controllo e delle reti di teleriscaldamento.I candidati selezionati, affiancati da personale esperto, riceveranno una solida formazione teorica, propedeutica al proseguimento del percorso professionale in azienda, apprendendo tutte le skills richieste per la professione.Delle 800 ore di formazione, più della metà verrà svolta all’interno degli impianti del“Con questo progetto A2A punta sulle nuove generazioni e le accompagna in un percorso strutturato di formazione professionale che fornisce competenze pratiche necessarie per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro - dichiaraHead of Talent Acquisition and Development di A2A - In A2A abbiamo scelto di assumere dal primo giorno i ragazzi diplomati, privilegiando l'inserimento diretto e immediato in azienda. Iniziative come quella realizzata in collaborazione con GI Group e Mobilita ITS Academy confermano il nostro impegno nel valorizzare il capitale umano e sostenere la crescita dei giovani”.“Il settore energy è un comparto strategico per la competitività del Paese e ricopre un ruolo molto rilevante anche dal punto di vista dello sviluppo occupazionale - dichiaraDivision Manager Energy di Gi Group – La transizione energetica sta infatti accelerando la domanda di profili, in particolare, di tecnici altamente specializzati, che tuttavia oggi risultano tra le figure più difficili da reperire sul mercato del lavoro. Con questo percorso IFTS abbiamo voluto progettare una risposta efficace al mismatch, a partire dalle reali esigenze del mercato e fondata su quella collaborazione virtuosa tra mondo produttivo e player della formazione che è il perno del Gi Group Training Hub. Il programma pone al centro i giovani, offrendo loro un’opportunità di valore per specializzarsi in un ambito di grande prospettiva attraverso la formula, efficace e vantaggiosa sia per i candidati sia per le aziende, dell’Apprendistato di primo Livello. In questo progetto si esprime a fondo il nostro impegno per il lavoro sostenibile, quel lavoro capace di creare valore per le persone, le imprese, e il territorio”.“Questo percorso IFTS è un esempio concreto di come la formazione tecnica possa rispondere in modo efficace ai cambiamenti in atto nel mercato del lavoro – dichiaraDirettore Generale di Mobilita ITS Academy – La transizione energetica richiede competenze nuove, aggiornate e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Grazie alla collaborazione con partner industriali come A2A e con Gi Group, siamo in grado di offrire ai ragazzi un’esperienza formativa completa, che integra teoria, pratica e lavoro, valorizzando il modello della formazione tecnica terziaria come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Paese e per l’occupazione delle nuove generazioni.