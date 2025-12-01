Scalable Capital, Michele Raisoni nominato Branch Manager Italia

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha. La scelta accompagna l'inizio dell'iter autorizzativo per l'avvio dell'operatività della succursale italiana, che consentirà di offrire ai clienti il regime amministrato e ulteriori servizi abilitati dalla licenza bancaria.Nel suo ruolo, Raisoninella gestione del mercato italiano, contribuendo a consolidare la presenza domestica e garantendo i più elevati standard operativi e di compliance. La leadership condivisa tra i due manager rispecchia un modello operativo bilanciato, che separa le funzioni di sviluppo del business da quelle di controllo e operatività, si legge in una nota."La grande esperienza di Michele nei progetti di espansione internazionale porterà valore aggiunto al nostro percorso di crescita. La sua nomina, l'iter per l'avvio della succursale, l'apertura della sede di Milano e la creazione di un team locale,- commenta Alessandro Saldutti, Country Manager Italia - Il nostro è uno dei mercati più dinamici per gli investimenti digitali e siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza per offrire ai clienti soluzioni sempre più evolute e personalizzate"."Sono entusiasta di assumere questo ruolo in un momento così importante per Scalable Capital - aggiunge Michele Raisoni, Branch Manager Italia - L'per ampliare i nostri servizi e rafforzare ulteriormente la presenza in un mercato già altamente ricettivo".Raisoni ha. Ha guidato progetti strategici di espansione in diversi mercati europei, dall'apertura di nuove sedi all'innovazione dei processi interni, con particolare attenzione al miglioramento dell'esperienza cliente.