ARERA al Board of Regulators di Acer: collaborazione rafforzata per mercati integrati e competitivi

(Teleborsa) - Si è svolta lo scorso 11 marzo a Bruxelles la riunione del Board of Regulators di ACER, con la partecipazione della Componente del Collegio di ARERA, Lorena De Marco.



La riunione ha affrontato questioni cruciali per il funzionamento dei mercati energetici europei in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e volatilità dei prezzi. Sul fronte della regolazione del mercato interno dell’energia elettrica, il Comitato ha discusso la prossima Raccomandazione di ACER alla Commissione europea per il miglioramento del quadro normativo per consentire una più tempestiva adozione delle metodologie attuative necessarie al completamento del mercato interno dell’energia elettrica.



Durante i lavori è stato presentato il primo Report ACER sul revenue setting dei DSO, un quadro comparativo europeo che fotografa i diversi sistemi di regolazione dei sistemi di distribuzione e si è analizzata la proposta relativa alla metodologia per la valutazione dell’adeguatezza del sistema elettrico (ERAA) che ARERA auspica possa rendere le valutazioni europee realistiche e sempre più utili ai processi decisionali.



ARERA garantirà la presenza continua e costante in ACER oltre che il proprio contributo al miglior svolgimento del mandato dell’Agenzia.

Condividi

```