Bonus sociale, l'ARERA definisce modalità di erogazione contributo di 115 euro

(Teleborsa) - ARERA ha definito le modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal dl Bollette a favore dei clienti domestici beneficiari del bonus sociale elettrico.



L'Autorità rende noto che i titolari del bonus non dovranno presentare alcuna domanda, in quanto il contributo sarà riconosciuto automaticamente in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico.



Il contributo sarà contabilizzato direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento dell'ARERA, ed avrà una dicitura separata rispetto alle altre voci della fattura. L’erogazione sarà gestita dal fornitore di energia o dell'esercente la maggior tutela, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore.



Qualora dalla bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive. In caso di interruzione della fornitura, il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.



Il contributo straordinario è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico.



Con successivo provvedimento, l’Autorità definirà le modalità di erogazione del contributo volontario destinato ai nuclei familiari non titolari del bonus sociale con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.



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