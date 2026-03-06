Bollette gas, ARERA taglia del 15% componente trasporto per contrastare effetto guerra in Iran

(Teleborsa) -ha deciso di ridurre del 15% la– Corrispettivo di Recupero della Volatilità dell'Interrompibilità, voce specifica presente nelle bollette del gas, facente parte dei cosiddetti oneri di trasporto e gestione del contatore – per il periodo compreso tra il, "in considerazione delle persistenti tensioni geopolitiche che interessano il mercato energetico internazionale e del conseguente rischio di incrementi dei prezzi all’ingrosso del gas naturale". In una nota l'Autorità ha specificato che tale intervento, effettuato in via eccezionale, porta il valore della componente destinata alla copertura dei costi per i progetti di riduzione generale dei consumi gas da 0,721 €cent/Smc a 0,613 €cent/Smc.Definito nell’ambito dell’recentemente istituita, è stata approvata ieri dal Collegio, la delibera 62/2026/R/gas persegue l’obiettivo prioritario di mitigare l’impatto della volatilità dei mercati internazionali sulla spesa energetica finale dei clienti, sia domestici sia non domestici, per il prossimo inverno.Per garantire tale tutela in una fase di incertezza globale, l’Autorità ha disposto l’utilizzo in via eccezionale di una quota del saldo netto delriferito alla competenza 2024/2025, assicurando così il necessariosenza gravare ulteriormente sulle utenze finali.