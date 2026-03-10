Milano 17:35
Call center aggressivi e offerte indesiderate: Arera a fianco dei consumatori

Costume e società
(Teleborsa) - Strumenti e informazioni chiari e semplici, utili ai consumatori per difendersi da call center aggressivi e dalle offerte indesiderate: lo rende noto Arera spiegando che da oggi sul sito saranno pubblicati suggerimenti e materiali per aiutare i cittadini durante questa fase di significative variazioni delle quotazioni registrate nei mercati energetici europei. Il primo video spiega come comportarsi con
i call center aggressivi e quali sono i diritti di ogni consumatore in caso di contratti non richiesti.

Il progetto è stato sviluppato all’interno dell’Unità di Vigilanza Energetica nata il 5 marzo con il compito di monitorare in tempo reale l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità, valutare i possibili effetti sui corrispettivi applicati ai clienti finali e fornire al Governo, al Parlamento e alle Istituzioni europee gli elementi di analisi necessari per le valutazioni di competenza.

L’Unità opera con due sessioni di aggiornamento giornaliere: una prima ricognizione a fine mattinata — in coincidenza con la pubblicazione del Prezzo Unico Nazionale da parte del Gestore dei Mercati Energetici — e una seconda nel tardo pomeriggio, a seguito della chiusura delle contrattazioni sul mercato del gas. Gli indicatori di riferimento vengono pubblicati con cadenza quotidiana sulla pagina principale del sito istituzionale dell’Autorità,
