Leonardo viaggia sotto i massimi dell'esordio

(Teleborsa) - Si sgonfia il titolo Leonardo
in Borsa, dopo una partenza più tonica, conservando un progresso frazionale dello 0,78%. A sostenere il titolo inizialmente concorreva l'annuncio dell'apertura di un nuovo hub per la cybersicurezza in Malesia, mentre non propende a favore lo stallo dei colloqui fra Russia ed USA sulla guerra in Ucraina
Il trend della Holding italiana nei settori dell'aeronautica
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali di Leonardo
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 45,91 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 46,91. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 45,49.