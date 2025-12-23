Officina Stellare, nuova commessa triennale da Leonardo per 9,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Officina Stellare
, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha sottoscritto un nuovo contratto
con Leonardo
, big italiano della difesa con cui intrattiene rapporti consolidati e pluriennali, per la fornitura di una prima serie di assiemi ottici per i telescopi satellitari
ad alta risoluzione di Leonardo. Tali sensori equipaggeranno alcuni dei satelliti della costellazione proprietaria di Leonardo per l’osservazione della Terra.
Il contratto, stipulato in continuità rispetto ai rapporti in essere e ai servizi ad oggi forniti a Leonardo, rientra nell’ambito di un nuovo framework agreement sottoscritto in data odierna tra la società e Leonardo al fine di regolamentare le future simili commesse. Il contratto, con una durata di circa 3 anni e un valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro
, prevede, oltre alla realizzazione degli assiemi ottici ad alta risoluzione anche importanti attività di ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto. Il primo modello di volo è già in via di completamento e consegna a Leonardo, nell’ambito del programma di sviluppo PLATiNO3 dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
"Il consolidamento delle capacità strategiche nazionali nel settore spaziale passa, oggi più che mai, attraverso la valorizzazione dei talenti e la sinergia tra i diversi attori della filiera - commenta Gino Bucciol, Head of Strategy
del gruppo Officina Stellare - In linea con questa visione, la nuova commessa - in continuità con i progetti attualmente in corso - ci vede ancora una volta al fianco di Leonardo, eccellenza globale, come partner attivo nella realizzazione di uno dei più innovativi programmi privati europei in ambito spaziale".