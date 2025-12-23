Officina Stellare, nuova commessa triennale da Leonardo per 9,2 milioni di euro

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, hacon, big italiano della difesa con cui intrattiene rapporti consolidati e pluriennali, per laad alta risoluzione di Leonardo. Tali sensori equipaggeranno alcuni dei satelliti della costellazione proprietaria di Leonardo per l’osservazione della Terra.Il contratto, stipulato in continuità rispetto ai rapporti in essere e ai servizi ad oggi forniti a Leonardo, rientra nell’ambito di un nuovo framework agreement sottoscritto in data odierna tra la società e Leonardo al fine di regolamentare le future simili commesse. Il contratto, con una, prevede, oltre alla realizzazione degli assiemi ottici ad alta risoluzione anche importanti attività di ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto. Il primo modello di volo è già in via di completamento e consegna a Leonardo, nell’ambito del programma di sviluppo PLATiNO3 dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)."Il consolidamento delle capacità strategiche nazionali nel settore spaziale passa, oggi più che mai, attraverso la valorizzazione dei talenti e la sinergia tra i diversi attori della filiera - commentadel gruppo Officina Stellare - In linea con questa visione, la nuova commessa - in continuità con i progetti attualmente in corso - ci vede ancora una volta al fianco di Leonardo, eccellenza globale, come partner attivo nella realizzazione di uno dei più innovativi programmi privati europei in ambito spaziale".