Edison perfeziona closing cessione 50% in Elpedison

Edison

(Teleborsa) -ha effettuato oggi il closing per la cessione della propria partecipazione del 50% in ELPEDISON BV, società di diritto olandese proprietaria dell'intero capitale della società greca Elpedison SA (Elpedison), a Helleniq Energy Holdings SA.Il closing, spiega una nota, fa seguito alla sottoscrizione del contratto di compravendita predisposto in linea con Il Term Sheet concordato tra le parti, sulla base del quale il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi in data 6 dicembre 2024, ha approvato l’operazione, confermando la decisione di porre fine alla joint-venture 50/50 in ELPEDISON dopo oltre 15 anni di operazioni congiunte di successo.Ilè coerente con la valutazione precedentemente annunciata e corrisponde a circa 200 milioni di euro per il 50% del patrimonio netto (circa 540 milioni di euro per il 100% dell'Enterprise Value), conclude la nota.