Milano 9:43
43.252 +0,28%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:42
9.699 +0,08%
23.828 +0,43%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Generali

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario, con un rialzo dell'1,94%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banca Generali mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,14%, rispetto a +2,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve della banca triestina è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
