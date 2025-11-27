Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Generali

(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario
, con un rialzo dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banca Generali
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,14%, rispetto a +2,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve della banca triestina
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)