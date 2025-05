Redfish, presidente Paolo Pescetto acquista 20.000 azioni per ribadire fiducia

RedFish LongTerm Capital

Convergenze

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilal prezzo di 1,15 euro sul mercato, per un controvalore pari a 23.000 euro, a conferma della fiducia che ripone nel business della società e nel suo potenziale nel medio-lungo termine."Anche quest'anno ho scelto di acquistare 20.000 azioni di RedFish LongTerm Capital in virtù della fiducia che ripongo del business e nella competenza del team di lavoro aziendale - ha commentato Pescetto - Le scelte fatte finora e le partecipate che abbiamo in portafoglio sono testimoni della validità della nostra strategia, considerando i promettenti risultati che stiamo raccogliendo per esempio con PureLabs, con Polieco, Movinter e anche la quotata, che sta operando per ridurre il digital divide tra nord e sud Italia. Sonoda RedFish dal nostro sbarco su EGM, credo che sia importante da parte mia in primis dare un chiaro segnale agli investitori del nostro potenziale".