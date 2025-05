Altea Green Power, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 12,4 euro

Alantra

Altea Green Power

(Teleborsa) -hasul titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, con un target price sue una raccomandazione "" visto l'upside potenziale del 71%.Gli analisti si aspettano che AGP, beneficiando al contempo di una presenza opportunistica negli Stati Uniti. Il piano industriale 2024-28 di AGP offre ulteriore visibilità sugli obiettivi a lungo termine e sulla direzione strategica del gruppo, con l'obiettivo di raggiungere il 10% della quota di mercato nazionale nel BESS. Il gruppocon un piano di investimenti di 42 milioni di euro per la costruzione di impianti da circa 90 MW entro il 2028. Ciò garantirebbe un flusso di ricavi e FCF più stabile, completando al contempo l'intera catena del valore nel mercato delle energie rinnovabili. Sono in programmaAlantra fa notare che AGP ha registrato un notevole CAGR organico delle vendite superiore all'80% nel periodo 2020-24, trainato dal suo modello di co-sviluppo, e si prevede che manterrà un forte slancio, supportato da una pipeline di 5,6 GW in Italia. Prevede che i ricavi cresceranno a un CAGR del 20% nel periodo 2024-2027, raggiungendo 61,2 milioni di euro, con un EBITDA di 35,1 milioni di euro e undal 61,9% al 57,4% a causa dell'aumento dei costi relativi all'unità IPP.Le stime rimangono al minimo degli obiettivi del piano aziendale di AGP per il 2028,. Si prevede un FCF cumulativo di 42,2 milioni di euro (rendimento medio del FCF dell'11%), nonostante l'inclusione di circa 40 milioni di euro di investimenti per l'espansione del business IPP.