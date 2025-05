Mercati europei in rialzo con focus sulle trimestrali. A Milano corre BPER, giù TIM

BPER

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare un. In Italia,ha annunciato un utile record a 443 milioni di euro nel primo trimestre 2025 spinto dalle commissioni,ha registrato margini in crescita nel primo trimestre e confermato la guidance,ha segnalato un EBITDA in aumento del 28% nel primo trimestre grazie al contributo di Encore Wire. In Europa, tra le altre,ha migliorato la remunerazione dopo un primo trimestre in crescita, prevede ora un leggero calo dei ricavi annuali con l'impatto dei dazi, Puma ha registrato margini in calo nel 1° trimestre e confermato la guidance (senza considerare i dazi) eha confermato la guidance nonostante la revisione della crescita del mercato dei container globale.Per quanto riguarda i, inla produzione industriale è rimbalzata più delle attese a marzo (+3%), mentre inla produzione industriale nello stesso mese ha segnato un +1% su anno. Sempre in Germania, il surplus della bilancia commerciale è salito a 21,1 miliardi di euro a marzo.Sul fronte delle, la Fed ha mantenuto una politica monetaria invariata, mantenendo i tassi tra il 4,25% e il 4,50%. Il Presidente Jerome Powell non ha espresso alcuna fretta di tagliare i tassi e ha indicato che la Fed non intende agire in modo preventivo, anche se i dazi rappresentassero un rischio di recessione. Oggi occhi puntati suPer quanto riguarda la, il New York Times ha riportato che il Presidente Trump dovrebbe annunciare oggi un accordo commerciale tra. Trump ha anche accennato a questo sui social media. Inoltre, Cina e Stati Uniti hanno concordato di avviare negoziati per allentare la tensione, con colloqui che inizieranno in Svizzera nel fine settimana.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,50%.Torna a salire lo, attestandosi a +102 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,47%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,74%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,15%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,42%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,69%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 40.929 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(+0,2%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,31%. Su di giri(+4,18%). Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,64%. In luce, con un ampio progresso del 2,23%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,49%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.del FTSE MidCap,(+6,16%),(+2,76%),(+2,49%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,56%.scende dell'1,59%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%.