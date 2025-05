Mercati europei positivi. A Milano accelera Prysmian, riduce cali TIM

BPER

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa, con gli investitori che si trovano a valutare un. In Italia,ha annunciato un utile record a 443 milioni di euro nel primo trimestre 2025 spinto dalle commissioni,ha registrato margini in crescita nel primo trimestre e confermato la guidance,ha segnalato un EBITDA in aumento del 28% nel primo trimestre grazie al contributo di Encore Wire,ha mostrato ricavi e redditività record nel primo trimestre. In Europa, tra le altre,ha migliorato la remunerazione dopo un primo trimestre in crescita, prevede ora un leggero calo dei ricavi annuali con l'impatto dei dazi, Puma ha registrato margini in calo nel 1° trimestre e confermato la guidance (senza considerare i dazi) eha confermato la guidance nonostante la revisione della crescita del mercato dei container globale.Per quanto riguarda i, inla produzione industriale è rimbalzata più delle attese a marzo (+3%), mentre inla produzione industriale nello stesso mese ha segnato un +1% su anno. Sempre in Germania, il surplus della bilancia commerciale è salito a 21,1 miliardi di euro a marzo.Sul fronte delle, la ha mantenuto una politica monetaria invariata, mantenendo i tassi tra il 4,25% e il 4,50%. Il Presidente Jerome Powell non ha espresso alcuna fretta di tagliare i tassi e ha indicato che la Fed non intende agire in modo preventivo, anche se i dazi rappresentassero un rischio di recessione. In Norvegia, la ha lasciato i tassi al 4,5% e messo in guardia su tagli prematuri, mentre in Svezia la ha lasciato i tassi al 2,25%, dicendo che è meglio attendere un quadro più chiaro.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,129. Perde terreno l', che scambia a 3.340,4 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,72%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,69 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,50%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,09%, senza slancio, che negozia con un +0,2%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,82%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,92%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,87%. Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%); poco sopra la parità il(+0,52%).di Milano, troviamo(+5,66%),(+3,33%),(+3,15%) e(+2,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,60%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Tra i(+6,52%),(+3,40%),(+2,96%) e(+2,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,24%.scende del 2,66%. Calo deciso per, che segna un -2,23%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.