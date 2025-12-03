Expert.ai, Pardi: primo semestre positivo e seconda parte dell'anno decisamente più importante

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 "è stato sicuramente un semestre positivo
, in linea con l'andamento. È un mercato molto stagionale, il nostro, quindi il secondo semestre sarà decisamente più importante
. Rispetteremo le guideline
che abbiamo dato al mercato, quindi direi che sarà un anno 2025 contornato da due numeri importantissimi uno di crescita e uno di risultato positivo dell'azienda".
Lo ha detto a Teleborsa Dario Pardi, Presidente ed Amministratore Delegato di Expert.ai
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
Per il 2026 "abbiamo confermato le guidelines
", prosegue Pardi. "Ritengo che abbiamo fatto delle operazioni durante l'anno 2025 che sono a garanzia anche del risultato 2026
e quindi direi che mi aspetto sicuramente ancora una conferma dei risultati estremamente positivi, con una crescita importante. Quest'anno faremo circa un 30% e l'anno prossimo è probabile che continueremo su questa strada".
Per quanto riguarda il business, precisa Pardi "noi abbiamo un'identificazione molto ben precisa; abbiamo lanciato la nostra EidenAI Suite
che è una suite di prodotti con soluzioni verticali
sul mercato, dove noi siamo specialisti
e dove abbiamo clienti importantissimi e famosi
che sono le nostre referenze. Abbiamo più di 140 clienti
e questo è il nostro vanto ad oggi".
Parlando del rapporto con gli investitori, Pardi crede molto nel mercato
: "la nostra azienda - precisa - ha un 70% di flottante
". Secondo le statistiche, "siamo una delle prime dieci sicuramente anche come transazioni giornaliere; quindi, siamo un'azienda sicuramente molto viva
, dobbiamo creare valore". Anche quest'anno, conclude Pardi, "abbiamo creato valore per la nostra azione e i nostri stakeholder
".