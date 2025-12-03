Milano 16:02
Expert.ai, Pardi: primo semestre positivo e seconda parte dell'anno decisamente più importante

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 "è stato sicuramente un semestre positivo, in linea con l'andamento. È un mercato molto stagionale, il nostro, quindi il secondo semestre sarà decisamente più importante. Rispetteremo le guideline che abbiamo dato al mercato, quindi direi che sarà un anno 2025 contornato da due numeri importantissimi uno di crescita e uno di risultato positivo dell'azienda".
Lo ha detto a Teleborsa Dario Pardi, Presidente ed Amministratore Delegato di Expert.ai, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025", evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.


Per il 2026 "abbiamo confermato le guidelines", prosegue Pardi. "Ritengo che abbiamo fatto delle operazioni durante l'anno 2025 che sono a garanzia anche del risultato 2026 e quindi direi che mi aspetto sicuramente ancora una conferma dei risultati estremamente positivi, con una crescita importante. Quest'anno faremo circa un 30% e l'anno prossimo è probabile che continueremo su questa strada".

Per quanto riguarda il business, precisa Pardi "noi abbiamo un'identificazione molto ben precisa; abbiamo lanciato la nostra EidenAI Suite che è una suite di prodotti con soluzioni verticali sul mercato, dove noi siamo specialisti e dove abbiamo clienti importantissimi e famosi che sono le nostre referenze. Abbiamo più di 140 clienti e questo è il nostro vanto ad oggi".

Parlando del rapporto con gli investitori, Pardi crede molto nel mercato: "la nostra azienda - precisa - ha un 70% di flottante". Secondo le statistiche, "siamo una delle prime dieci sicuramente anche come transazioni giornaliere; quindi, siamo un'azienda sicuramente molto viva, dobbiamo creare valore". Anche quest'anno, conclude Pardi, "abbiamo creato valore per la nostra azione e i nostri stakeholder".
