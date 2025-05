Rottamazione, Gusmeroli (Lega): "120 rate mensili tutte uguali"

(Teleborsa) - "L’Italia ha bisogno di un grande piano di semplificazione per far risparmiare tempo e risorse ad aziende e professionisti. Stiamo lavorando a una rateizzazione "larga" in, un obiettivo che, come Lega, vogliamo realizzare per sanare l’arretrato fiscale e contributivo di 23 milioni di italiani. Si tratta di circain un ‘magazzino fiscale’ in continua crescita. In questo modo i cittadini potranno regolarizzare i debiti accumulati e lo Stato vedrà aumentare le entrate, creando le condizioni per una successiva riduzione della pressione fiscale". Lo ha dichiarato, presidente della commissione Finanze della Camera e sindaco di Arona, nel corso del convegno "", promosso dall’che si è svolto nella sala conferenze dell’hotel San Carlo di Arona (No)."La nuova rottamazione proposta rappresenta un passaggio fondamentale - ha sostenuto, presidente Anc – perché il ‘magazzino fiscale’ ha ormai raggiunto i 1.300 miliardi di euro e servono soluzioni di pagamento realmente sostenibili, considerando che l’attuale situazione è diventata insostenibile. Le quattro precedenti rottamazioni hanno mostrato limiti evidenti – come la decadenza dal beneficio per il mancato versamento di una sola rata o l’obbligo di versare immediatamente il 20 % del dovuto, che abbiamo più volte segnalato. La rottamazione quinquies, invece, offre un’impostazione più efficace: dieci anni di tempo per saldare il debito, rate costanti e la decadenza prevista solo dopo otto rate non pagate. La accogliamo, quindi, con favore perché recepisce le nostre proposte e risponde alle reali esigenze dei contribuenti".Favorevole anche(Commissione Finanze della Camera): "La rottamazione quinquies sarà la soluzione davvero efficace. Le precedenti edizioni, infatti, erano troppo brevi per permettere ai contribuenti di sanare le loro posizioni. Spostando la scadenza su un arco di dieci anni, rimetteremo nella piena legalità chi è in mora e consentirà all’Erario di recuperare cifre che altrimenti andrebbero perdute. Si tratta di un intervento pratico e concreto, che rimette le imprese in condizione di operare con serenità e garantisce allo Stato risorse fresche nelle casse pubbliche".Secondo, presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili "una misura come la nuova rottamazione è essenziale, perché un credito inesigibile non serve a nessuno. Occorre individuare soluzioni che consentano a imprese e famiglie di regolarizzare i debiti in sospeso, altrimenti quei fondi rimarranno solo un dato contabile, utile solo per presentare all’Unione Europea i bilanci in pareggio, mentre l’economia reale del Paese, resta priva delle risorse necessarie per ripartire". Pagliuca ha evidenziato che "la categoria può contare sul viceministro al Mef Maurizio Leo, da sempre vicino ai commercialisti. Il suo rapporto con noi, avviato quando era formatore delle nostre nuove leve, si è consolidato nel tempo. Avere un 'canale di dialogo' diretto con chi guida la politica fiscale del Paese, sta già producendo effetti positivi. Chiaramente, i risultati dipendono dalle risorse che il governo riesce a stanziare: la ‘coperta è corta’, le esigenze innumerevoli e le aspettative spesso superiori a quanto effettivamente realizzato".Per, presidente Confprofessioni: "Molti contribuenti vorrebbero regolarizzare le proprie posizioni, ma si trovano intrappolati tra sanzioni e interessi: o saldano gli arretrati o affrontano le spese correnti. Non si tratta di una semplice rottamazione, ma di una vera e propria dilazione decennale che permette di pianificare il rientro con maggiore serenità e, al contempo, consente allo Stato di recuperare entrate altrimenti irrecuperabili. La gente vuole pagare, ma non ne ha la possibilità. Offrendo questa opzione, evitiamo che il ‘magazzino fiscale’ continui a crescere, minando gravemente l’intero sistema economico"., presidente dell’Odcec di Firenze, ha evidenziato che "la nuova rottamazione dovrebbe partire a settembre prossimo, con rate più lunghe e importi costanti. Non possiamo che accogliere con favore questa misura, perché offre alle aziende in difficoltà la possibilità di proseguire l’attività e di definire un piano di rientro in un arco temporale molto esteso. Da parte nostra, è un provvedimento molto gradito: consente di regolarizzare il debito tributario senza arrivare allo scontro con l’Agenzia delle Entrate, evitando pignoramenti e atti esecutivi", numero uno dei commercialisti di Milano, ha parlato dei rapporti tra politica e professionisti: "Non dobbiamo entrare nelle scelte politiche, ma, nel rispetto dei ruoli, possiamo mettere a frutto le nostre competenze tecniche per evidenziare punti di forza e criticità degli strumenti normativi adottati. Gli adempimenti sono numerosi e le norme spesso di complessa interpretazione; perciò, è indispensabile un costante aggiornamento sui chiarimenti ufficiali. Questo contesto rende difficile per le persone comprendere le azioni da intraprendere. Il nostro ruolo di ‘cuscinetto’ tra legislatore e contribuente è, quindi, cruciale: le decisioni del parlamento dipendono dalla nostra capacità di tradurre e trasmettere correttamente le direttive legislative, conferendo al nostro lavoro una grande responsabilità e consapevolezza".