Milano 12:36
43.600 +0,19%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:36
9.721 +0,10%
Francoforte 12:36
24.027 +0,61%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon

Apprezzabile rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
