Milano 12:36
43.600 +0,19%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:36
9.721 +0,10%
Francoforte 12:36
24.027 +0,61%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon
(Teleborsa) - Scambia in profit la società leader nelle soluzioni uditive, che lievita del 2,24%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amplifon più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo della big degli apparecchi acustici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 13,87 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,31, mentre il primo supporto è stimato a 13,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```