Piazza Affari: scambi in positivo per Cembre

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 70,77 Euro. Primo supporto visto a 68,17. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)