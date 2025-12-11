Milano 12:48
43.585 +0,27%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:48
9.672 +0,17%
Francoforte 12:48
24.149 +0,08%

Piazza Affari: scambi in positivo per Cembre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cembre rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cembre, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 70,77 Euro. Primo supporto visto a 68,17. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
