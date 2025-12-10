DBRS Morningstar migliora trend di Banca Sella Holding e Banca Sella da stabile a positivo

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Morningstar DBRS
ha migliorato il trend
da stabile a positivo
per Banca Sella Holding
e Banca Sella
e confermato tutti i rating, inclusi quelli a lungo termine emittente a BBB (low) e sui depositi a BBB.
La valutazione
, si legge in una nota diffusa dall'istituto di credito, riflette il continuo rafforzamento della qualità del credito
ed è sostenuta dalla stabile posizione di liquidità
e l’ampia dotazione patrimoniale
del Gruppo rispetto ai requisiti minimi regolamentari.
"DBRS Morningstar ritiene che l’elevato livello di diversificazione
dei ricavi
da servizi
del Gruppo contribuirà a sostenere la redditività
nel medio termine, anche in contesti economici più incerti. L’agenzia riconosce inoltre come Sella sia all'avanguardia nella trasformazione digitale in atto nel settore bancario e che gli investimenti in innovazione finora realizzati potranno sostenere una potenziale crescita della redditività futura", spiega la nota.