Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:35
25.579 -0,35%
Dow Jones 19:35
47.743 +0,38%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

DBRS Morningstar migliora trend di Banca Sella Holding e Banca Sella da stabile a positivo

Finanza
DBRS Morningstar migliora trend di Banca Sella Holding e Banca Sella da stabile a positivo
(Teleborsa) - L’agenzia di rating Morningstar DBRS ha migliorato il trend da stabile a positivo per Banca Sella Holding e Banca Sella e confermato tutti i rating, inclusi quelli a lungo termine emittente a BBB (low) e sui depositi a BBB.

La valutazione, si legge in una nota diffusa dall'istituto di credito, riflette il continuo rafforzamento della qualità del credito ed è sostenuta dalla stabile posizione di liquidità e l’ampia dotazione patrimoniale del Gruppo rispetto ai requisiti minimi regolamentari.

"DBRS Morningstar ritiene che l’elevato livello di diversificazione dei ricavi da servizi del Gruppo contribuirà a sostenere la redditività nel medio termine, anche in contesti economici più incerti. L’agenzia riconosce inoltre come Sella sia all'avanguardia nella trasformazione digitale in atto nel settore bancario e che gli investimenti in innovazione finora realizzati potranno sostenere una potenziale crescita della redditività futura", spiega la nota.
Condividi
```