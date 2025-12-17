Casta Diva Group, l'assemblea nomina il nuovo CdA

Casta Diva Group

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, si è riunita oggi, sotto la presidenza di Andrea De Micheli, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; Determinazione della durata dell’incarico; Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del comitato di controllo sulla gestione; Nomina dei Consiglieri; Nomina del Presidente.L'assemblea, dopo aver esaminato la Relazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’azionista di maggioranza Reload, ha nominato il, invariato rispetto al precedente, composto da 6 (sei) membri e in carica per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027: Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli (Presidente); Pietro Raffaele Candela (Consigliere indipendente); Vittorio Meloni (Consigliere indipendente); Mauro Lorini (Consigliere indipendente); Andrea Conso (Consigliere indipendente); Francesco Savelli (Consigliere indipendente).L’Assemblea ha, poi, deliberato di attribuire un emolumento massimo annuo per l’intero Consiglio di Amministrazione (comprensivo dell’emolumento del Comitato per il controllo di gestione) pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), invariato rispetto al precedente.I seguenti consiglieri di amministrazione sono stati indicati quali membri del Comitato di controllo sulla gestione: Mauro Lorini; Francesco Savelli; Andrea Conso.