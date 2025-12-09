Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,05%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,1644, con il supporto più immediato individuato in area 1,1634. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,163.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)