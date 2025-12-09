Milano 12:20
43.557 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:20
9.655 +0,11%
Francoforte 12:20
24.105 +0,24%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,05%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,1644, con il supporto più immediato individuato in area 1,1634. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,163.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
