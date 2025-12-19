ByteDance, firmato accordo per cedere il controllo di TikTok USA

Oracle

(Teleborsa) -, proprietaria cinese di TikTok, ha firmatoper trasferire ildell’app a un gruppo di investitori guidato da, compiendo un passo decisivo per evitare il bando negli Stati Uniti e chiudere anni di incertezza normativa. L’operazione riguarda l’app utilizzata regolarmente da oltre 170 milioni di americani ed è il risultato di un lungo confronto avviato nel 2020, quando l’allora presidentetentò per la prima volta di vietarne l’uso per motivi di sicurezza nazionale.non sono stati resi pubblici, ma il nuovo veicolo, TikTok USDS Joint Venture LLC, era stato valutato in precedenza intorno ai. In base all’accordo, investitori americani e internazionali – tra cuie il fondo di– deterranno l’80,1% del capitale, mentre ByteDance manterrà una quota del 19,9%.Secondo quanto comunicato internamente da TikTok, la joint venture opererà come, con autorità su protezione dei dati USA, sicurezza dell’algoritmo, moderazione dei contenuti e software assurance. Oracle agirà come "trusted security partner", responsabile dell’audit e della conservazione dei dati degli utenti statunitensi ingestiti negli Stati Uniti. ByteDance continuerà invece a gestire separatamente alcune, come e-commerce, advertising e marketing.Restano tuttavia interrogativi sul ruolo residuo della Cina, in particolare sulla proprietà e sul controllo dell’algoritmo. L’accordo prevede un consiglio di amministrazione composto da sette membri, di cui uno nominato da ByteDance, con la maggioranza dei seggi in mano ad americani.Il closing dell’operazione è previsto per ile dovrebbe porre fine ai tentativi di forzare la dismissione di TikTok USA per ragioni di