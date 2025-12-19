ByteDance, firmato accordo per cedere il controllo di TikTok USA

(Teleborsa) - ByteDance
, proprietaria cinese di TikTok, ha firmato accordi vincolanti
per trasferire il controllo delle operazioni statunitensi
dell’app a un gruppo di investitori guidato da Oracle
, compiendo un passo decisivo per evitare il bando negli Stati Uniti e chiudere anni di incertezza normativa. L’operazione riguarda l’app utilizzata regolarmente da oltre 170 milioni di americani ed è il risultato di un lungo confronto avviato nel 2020, quando l’allora presidente Donald Trump
tentò per la prima volta di vietarne l’uso per motivi di sicurezza nazionale.
I termini finanziari
non sono stati resi pubblici, ma il nuovo veicolo, TikTok USDS Joint Venture LLC, era stato valutato in precedenza intorno ai 14 miliardi di dollari
. In base all’accordo, investitori americani e internazionali – tra cui Oracle
, Silver Lake
e il fondo di Abu Dhabi MGX
– deterranno l’80,1% del capitale, mentre ByteDance manterrà una quota del 19,9%.
Secondo quanto comunicato internamente da TikTok, la joint venture opererà come entità indipendente
, con autorità su protezione dei dati USA, sicurezza dell’algoritmo, moderazione dei contenuti e software assurance. Oracle agirà come "trusted security partner", responsabile dell’audit e della conservazione dei dati degli utenti statunitensi in cloud
gestiti negli Stati Uniti. ByteDance continuerà invece a gestire separatamente alcune attività commerciali globali
, come e-commerce, advertising e marketing.
Restano tuttavia interrogativi sul ruolo residuo della Cina, in particolare sulla proprietà e sul controllo dell’algoritmo. L’accordo prevede un consiglio di amministrazione composto da sette membri, di cui uno nominato da ByteDance, con la maggioranza dei seggi in mano ad americani.
Il closing dell’operazione è previsto per il 22 gennaio
e dovrebbe porre fine ai tentativi di forzare la dismissione di TikTok USA per ragioni di sicurezza nazionale
.