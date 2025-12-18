Trump: "Ho ereditato un disastro ma l'America è tornata ed è più forte che mai"

(Teleborsa) - "L'America è tornata ed è più forte che mai. Un paese leale verso i suoi cittadini. Facciamo invidia a tutto il mondo. Siamo rispettati in tutto il mondo, come non lo siamo mai stati prima". È il messaggio lanciato dalnel suo discorso alla nazione dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca, durato meno di 20 minuti. "Undici mesi fa – ha detto Trump – ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose. Eravamo invasi dai migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali. Ora invece avete un presidente che si batte per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati".Un anno fa il paese era morto, fallito. Ora non più" ha affermato Trump sottolineando che le tariffe hanno contribuito ai miliardi di investimenti, circa 18mila miliardi di dollari, che sono stati annunciati negli Stati Uniti negli ultimi mesi.Anche sul fronte dell'elevata, sopra il target della Fed del 2%, di cui gli americani continuano a lamentarsi, e a unè infatti salito in novembre al 4,6%, ai massimi dal 2021, Trump si mostra positivo. "I prezzi stanno scendendo velocemente, c'è ancora da fare ma abbiamo fatti progressi. I salari stanno crescendo molto più rapidamente dell'inflazione. Sto sistemando le cose, avremo un boom economico mai visto prima" ha detto il presidente Usa annunciando a breve la nomina di un nuovo presidente della banca centrale che "crede in tassi di interesse bassi".Sullasolo a un accenno a Gaza. "Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza portando la pace in Medio Oriente per la prima volta in anni", ha detto Trump senza mai nominare temi caldi come l'Ucraina o il Venezuela.Annunciato, infine, un"Gli assegni sono già stati spediti, arriveranno per Natale", ha spiegato Tump invitando gli americani ad avere pazienza perché il prossimo anno i risultati delle sue politiche saranno più evidenti, soprattutto sul fronte delle tasse.