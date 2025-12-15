Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 0,00%

Cina, Produzione industriale (YoY) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Cina, Produzione industriale (YoY) in novembre
Cina, Produzione industriale in novembre su base annuale (YoY) +4,8%, in calo rispetto al precedente +4,9% (la previsione era +5%).

(Foto: Jason Lam)
Condividi
```