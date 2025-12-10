Milano
10:09
43.347
-0,52%
Nasdaq
9-dic
25.669
0,00%
Dow Jones
9-dic
47.560
-0,38%
Londra
10:09
9.653
+0,12%
Francoforte
10:08
24.073
-0,37%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi produzione Cina (YoY) in novembre
Prezzi produzione Cina (YoY) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 dicembre 2025 - 08.30
Cina,
Prezzi produzione in novembre su base annuale (YoY) -2,2%
, in calo rispetto al precedente -2,1% (la previsione era -2%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Cina (YoY) in novembre
Cina, Produzione industriale (YoY) in ottobre
Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Germania, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Argomenti trattati
Cina
(102)
Altre notizie
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Francia, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre
USA, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in ottobre
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto