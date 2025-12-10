Milano 10:09
Prezzi produzione Cina (YoY) in novembre

Cina, Prezzi produzione in novembre su base annuale (YoY) -2,2%, in calo rispetto al precedente -2,1% (la previsione era -2%).
