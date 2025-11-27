Ok condizionato del governo italiano all’acquisizione di Ceconomy (MediaWorld) da parte della cinese JD.com

Ceconomy

JD.com

(Teleborsa) - Ilha concesso un ok condizionato all’acquisizione del gruppo tedescoda parte della cinese, secondo quanto riportato da Reuters che cita in un documento parlamentare diffuso oggi. L’operazione, del valore di 2,5 miliardi di dollari, comporterà il passaggio di controllo dei marchi MediaMarkt e Saturn, attivi in Italia attraversoIl documento indica che Palazzo Chigi, il 24 novembre, ha autorizzato la transazione imponendo alcune "" non specificate. JD.com, concorrente diretto di Alibaba e Amazon, sta accelerando la sua strategia di espansione globale.Secondo il documento, JD.com, tramite, acquisirà almeno il 31,74% di Ceconomy.