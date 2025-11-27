Milano 14:46
Ok condizionato del governo italiano all’acquisizione di Ceconomy (MediaWorld) da parte della cinese JD.com
(Teleborsa) - Il governo italiano ha concesso un ok condizionato all’acquisizione del gruppo tedesco Ceconomy da parte della cinese JD.com, secondo quanto riportato da Reuters che cita in un documento parlamentare diffuso oggi. L’operazione, del valore di 2,5 miliardi di dollari, comporterà il passaggio di controllo dei marchi MediaMarkt e Saturn, attivi in Italia attraverso MediaWorld.

Il documento indica che Palazzo Chigi, il 24 novembre, ha autorizzato la transazione imponendo alcune "prescrizioni" non specificate. JD.com, concorrente diretto di Alibaba e Amazon, sta accelerando la sua strategia di espansione globale.

Secondo il documento, JD.com, tramite Jingdong Holding Germany, acquisirà almeno il 31,74% di Ceconomy.
