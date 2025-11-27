Ok condizionato del governo italiano all’acquisizione di Ceconomy (MediaWorld) da parte della cinese JD.com

(Teleborsa) - Il governo italiano
ha concesso un ok condizionato all’acquisizione del gruppo tedesco Ceconomy
da parte della cinese JD.com
, secondo quanto riportato da Reuters che cita in un documento parlamentare diffuso oggi. L’operazione, del valore di 2,5 miliardi di dollari, comporterà il passaggio di controllo dei marchi MediaMarkt e Saturn, attivi in Italia attraverso MediaWorld
.
Il documento indica che Palazzo Chigi, il 24 novembre, ha autorizzato la transazione imponendo alcune "prescrizioni
" non specificate. JD.com, concorrente diretto di Alibaba e Amazon, sta accelerando la sua strategia di espansione globale.
Secondo il documento, JD.com, tramite Jingdong Holding Germany
, acquisirà almeno il 31,74% di Ceconomy.