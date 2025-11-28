Ex Ilva: Urso, “nessun piano di chiusura. Al lavoro su continuità produttiva e per sicurezza lavoratori”

(Teleborsa) - "Nessun piano di chiusura, anzi l’esatto contrario:, assicurando la piena sicurezza dei lavoratori. Ribadisco, inoltre, che non è previsto alcun ulteriore ricorso alla cassa integrazione, come già illustrato con estrema chiarezza nel corso dell’ultimo tavolo a Chigi".È quanto ha affermato ilnell’incontro a Palazzo Piacentini con le organizzazioni sindacali territoriali dell’, con i rappresentanti delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte e con gli Enti locali ove hanno sede gli stabilimenti del Gruppo.Un incontro convocato - come ricordato dal Ministro in apertura dei lavori - accogliendo le richieste giunte dallae dalinsieme alle segreterie sindacali degli stabilimenti del Nord e, a seguire, dallenonché dal"Grazie al confronto con istituzioni locali e sindacati territoriali,", ha aggiunto il Ministro Urso. I Commissari straordinari hanno quindi annunciato il proseguimento della produzione di banda stagnata a Genova e di zincato a Novi Ligure, con 849 lavoratori in servizio. Le attività di formazione riguarderanno quindiProseguono inoltre, come confermato dai Commissari, i negoziati con i due player che hanno partecipato alla gara, estesi nelle ultime settimane a due nuovi soggetti industriali extra-UE che hanno manifestato interesse per l’ex Ilva. Negoziati che - come previsto dal bando - porteranno anche a, a Taranto come a Genova, così da favorire la localizzazione di nuove iniziative industriali."Su questo mi confronterò anche nelle prossime settimane con Presidenti di Regione e Sindaci - ha aggiunto Urso - perché, favorendone la reindustrializzazione e creando nuove condizioni di occupazione sul territorio"."Siamo tutti chiamati a lavorare insieme - Governo, istituzioni locali e parti sociali - per portare a termine un percorso che assicuri una soluzione industriale solida e sostenibile", ha dichiarato infine Urso. ", proseguendo sulla strada del confronto che come Governo abbiamo sempre assicurato, perché questa partita non riguarda singoli territori ma l’intero nostro Paese".