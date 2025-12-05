Ex Ilva, Urso: governo valuta anche intervento di soggetto pubblico

(Teleborsa) - Sullanon c'è alcun piano di chiusura ma anzi, all'opposto, u. Lo ha reso noto il ministro delle imprese e del Made in Italy,econdo quanto riporta un comunicato nel corso di un incontro oggi con il presidente della Regione Liguria,per fare il punto sul futuro del gruppo e sulle prospettive di rilancio dello stabilimento di Genova-Cornigliano., spiega il Mimit, sta lavorando a un percorso che possa rispondere alla principale richiesta dei lavoratori, ovvero rimettere in funzione anche la linea dello zincato, bilanciandola con la produzione della banda stagnata, con i numeri complessivi dei lavoratori impiegati che sono stati comunicati la scorsa settimana. Urso, si legge, ha ribadito anche alle istituzioni liguri che non vi è alcun piano di chiusura e che il programma di manutenzione avviato a Taranto è orientato a ripristinare una capacità produttiva di 4 milioni di tonnellate. La riduzione dei flussi di coils verso il Nord è quindi temporanea, legata ai lavori sugli impianti, in vista della ripresa produttiva.e il percorso di decarbonizzazione, anche valutando l'intervento di un soggetto pubblico, ove richiesto e necessario, a sostegno del piano industriale.