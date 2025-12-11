Enel, Barclys e Jefferies aumentano il target price. Prossimo catalyst il CDM

Enel

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, incassada due importanti banche d'affari. In particolare,ha alzato il prezzo obiettivo aper azione dai precedenti 9,50 euro, confermando la raccomandazione "Buy". Il giudizio è contenuto all'interno di un report sul settore europeo dove, tra le altre cose, è arrivato un downgrade a "Hold" per il big spagnolo(TP rivisto a 19,20 euro da 17,60 euro).ha invece alzato il target aper azione dai precedenti 9 euro, confermando il rating "Overweight". Sono arrivate revisioni al rialzo dei TP anche per(29 euro vs. 28,6 euro in precedenza) e(24 euro vs. 22 euro in precedenza).In merito a Enel, Barclays si aspetta che ilrappresenti un: dovrebbe offrire agli investitori maggiore chiarezza sulle priorità strategiche, l'allocazione del capitale e la prossima fase di crescita. Storicamente, questi eventi hanno portato a una solida performance del prezzo delle azioni, con Enel che ha sovra-performato il settore delle utility europeo (SX6P) di quasi il 5% nei mesi adiacenti ai tre precedenti Capital Markets Day. "Con la presentazione del Piano Strategico 2026-28 e la probabilità che la futura crescita dell'utile per azione superi le aspettative del consensus, riteniamo che Enel sia ben posizionata per attrarre un continuo interesse da parte degli investitori, supportata dalla nostra previsione di crescita dell'utile per azione di circa il 4% annuo fino al 2030, superiore al consensus", si legge nella ricerca.